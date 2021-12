Nissan Qashqai: Kraxler schaffte Klassenaufstieg

Tulfes – Mit dem Qashqai hat Nissan 2007 ein völlig neues Fahrzeugsegment definiert. Kompaktklassetechnik wurde der DNA eines SUV eingehaucht. Herausgekommen ist ein Crossover-Konzept, das zum Welterfolg wurde – über fünf Millionen Qashqai liefen seither vom Band. Zeit für eine dritte Generation, um den Erfolg abzusichern. Hierzu hatte Nissan wohl ganz klar im Blick, dass sich die Ansprüche an so einen Crossover nicht nur bei der Stammkundschaft nach oben entwickelt haben. So entspricht ein aktueller Juke ja fast exakt einem Qashqai erster Generation.

So offenbart sich beim neuen Qashqai schon auf den ersten Blick ein Fahrzeug völlig neuen Formats. Auf einer neuen Plattform legte der Nissan in Länge und Breite über drei Zentimeter zu. Karosserie und Innenraum machen qualitativ einen äußerst hochwertigen Eindruck. Das neue Raumgefühl merkt man vor allem vorne. Hier tun sich auf äußerst bequemen Sitzen Mittelklassedimensionen auf. Direkt in den Premiumbereich reicht hingegen die Neugestaltung des Armaturenbretts. Schön gestaltet kombinierten die Japaner hier das Beste aus zwei Welten. Analoges wie Drehregler oder Klimaeinheit erleichtern das Leben. Ein digitales 12,3-Zoll-Cockpit mitsamt 9-Zoll-Mittelbildschirm setzen die Multimediawelt perfekt um. Diese präsentiert sich auf dem allerletzten Stand der Technik und bündelt auch die Assistenzsysteme, die ab der Ausstattung „Tekna“ (Testwagen) serienmäßig an Bord sind. Genial gelöst bei Nissan: Ein Knopfdruck genügt, um den Qashqai beispielsweise auf der Autobahn selbst in der Spur per Abstandsautomat fahren zu lassen. Das Fahren selbst fühlt sich nun aufgrund Fahrkomfort und Dämmung nach Mittelklasse an. Der Qashqai beherrscht dabei mit seinem ausgewogenen Fahrwerk auch das dynamische Fach und beeindruckt mit außergewöhnlichen Bremswerten.