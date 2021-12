Unbekannter mit Messer überfiel in Jenbach Trafik: Fahndung läuft

Jenbach – Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, kam es in einer Trafik in Jenbach zu einem bewaffneten Überfall. Ein Unbekannter mit Atemschutzmaske bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Messer und raubte Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Anschließend flüchtete der Mann.