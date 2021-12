Sechs Jugendliche am Venet von Lawine erfasst, 14-Jähriger kommt ums Leben

An die 100 Bergretter, ein Polizeihubschrauber und zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz.

Zams – Zu einem tragischen Lawinenunglück kam es am Samstag an der Nordseite des Venet bei Zams. Dabei kam ein 14-jähriger Wintersportler ums Leben, zwei seiner Kollegen wurden schwer verletzt. Drei weitere Personen blieben unverletzt. Laut Polizei war die sechsköpfige Gruppe gegen 12 Uhr im freien Skiraum nahe des Weinberglifts östlich der sogenannten "Wanne" in einen steilen Hang eingefahren, als sich wenig später das etwa 70 bis 80 Meter breite und 200 Meter lange Schneebrett löste.