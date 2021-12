Verstappen hängte Hamilton deutlich ab und raste zur Pole Position

Er nimmt den Großen Preis von Abu Dhabi an diesem Sonntag (14.00 Uhr/live TT.com-Ticker, ORF 2, Sky) punktgleich mit Hamilton in Angriff und hat den Vorteil eines Saisonsieges mehr. Starten wird Verstappen zudem auf der schnelleren Gummimischung, die allerdings kürzer hält als die etwas härteren Reifen am Mercedes von Hamilton. Dahinter stehen in der zweiten Reihe Lando Norris von McLaren und Verstappens Teamkollege Sergio Perez. (dpa)