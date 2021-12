Auto von hochschwangerer Frau touchiert: Unbekannte beging Fahrerflucht

Innsbruck – Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Samstagvormittag in der Gumpstraße in Innsbruck. Gegen 11 Uhr lenkte eine hochschwangere 25-Jährige ihr Auto auf den Eurospar/dm-Parkplatz und musste verkehrsbedingt im Einfahrtsbereich anhalten. Zur gleichen Zeit lenkte eine Unbekannte ihr Auto vom Bereich des dm in Richtung Ausfahrt und streifte dabei die vordere Stoßstange der 25-Jährigen. Die Lenkerin fuhr ohne anzuhalten weiter.