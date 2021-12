Niederlage im Penaltyschießen: Haie nahmen Punkt aus Villach mit

Villach, Kitzbühel – Dem 3:2-Sieg in Laibach folgte für die Haie am Samstag in Villach eine 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen. Die Tiroler Führung durch Zach Magwood (14.) beantwortete der VSV mit einem Doppelschlag (18., 19.), nach einem torlosen Mitteldrittel hielt Schlussmann Tom McCollum die Innsbrucker im Spiel. Doch dann drückten die Haie und kamen durch Alex Dostie (56.) zum verdienten Ausgleich – nach einer Verlängerung ohne Tore siegten die Kärntner im Penaltyschießen.