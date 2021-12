Sölden – Am Rande einer informellen Gemeinderatssitzung, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sei Thema gewesen, dass Impfwilligen in Sölden der „3. Stich“, also der so genannte Booster, von ihrem Hausarzt Dr. Wolfgang Drapela verweigert werde. GR Stefan Brugger berichtete dies während der (öffentlichen) Sitzung der Sölder Gemeinderäte.