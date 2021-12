Die gute Geschichte: Vom Besuchen und Mut-Schenken

Seit einiger Zeit kommt einmal in der Woche eine Freiwillige vom Besuchsdienst zu Margarethe. Den Besuchsdienst im Zillertal gibt es seit Anfang 2020, die Freiwilligen werden nach einer Basis-Schulung von Silvia Prosser (Beratungsstelle für pflegende Angehörige im Caritas-Zentrum Zillertal) begleitet und vermittelt. Zuerst war Margarethe sich unsicher, ob sie diese Unterstützung annehmen will: „Aber die Unsicherheit war nach der ersten Minute verflogen, wir waren genau auf einer Wellenlänge.“ Mit der Ehrenamtlichen findet sie von Anfang an viele gemeinsame Themen, sie reden viel und gehen spazieren. In letzter Zeit geht es Margarethe besonders gut: „Wir haben gemeinsam eine riesige Spazier-Runde geschafft, das war ein großes Ziel von mir. Ich hatte an dem Tag so eine Freude, ich habe meine Schwester angerufen und wollte allen erzählen, was ich geschafft habe.“ Dieser Weg ist auch deswegen so etwas Besonderes, weil Margarethe ihn früher oft mit ihrem Mann gegangen ist und sie beide die schöne Aussicht und das Grün genossen haben.