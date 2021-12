Freude über Öffnung in Tirol: „Wetter spielt uns in die Karten“

Innsbruck, Ellmau –In der „Tirol Lodge“ in Ellmau kann die Stimmung nicht besser sein. „Wir haben sensationellen Schnee. Das Wetter spielt uns in die Karten und steigert die Lust auf einen Skiurlaub. Die Gäste haben sehnsüchtig auf die Wiederöffnung gewartet, die Telefone glühen seit der Pressekonferenz der Regierung am vergangenen Mittwoch heiß“, sagt Tirol-Lodge-Direktor Maik Röbekamp.