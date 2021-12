Die unsichtbare Arbeit an perfekten Sätzen

Fünf Jahre hat Flaubert mit „Madame Bovary“ gerungen. Als der Roman erscheinen konnte, war er 35 Jahre alt. Ein gemachter Mann freilich war er schon davor. Gustave Flaubert, dessen Geburt am 12. Dezember 1821 sich heute zum 200. Mal jährt, kam aus gutem Hause. Er wuchs in einem Spital auf. War folglich mit Leid und Ende der Existenz vertraut. Sein Vater war ein weithin geachteter Arzt. Er starb früh genug, um seinen Nachkommen Liegenschaften und Leibrenten zu vererben. Gustave konnte es sich leisten, nicht vom Schreiben leben zu müssen. Er hätte es wohl auch nicht können. Selbst seine „Bovary“, die als Skandalon großes Interesse entfachte, hätte zum Leben, wie Flaubert es lebte, nicht gereicht. Das Privileg einer gut betuchten Herkunft ermöglichte es Flaubert, an seiner Kunst um der Kunst willen zu arbeiten. Den richterlichen Hinweis, sein Schreiben nach „Bovary“ in den Dienst der Moral zu stellen, ignorierte er. Das Geschäft mit dem Geschmack der Masse war ihm sowieso ein Gräuel, egal ob er in der „L’Éducation sentimental“ (1869, inzwischen von Elisabeth Edl als „Lehrjahre der Männlichkeit“ eingedeutscht) jugendlichen Ehrgeiz entzauberte oder in finalen, Fragment gebliebenen „Bouvard et Pécuchet“ (1881) den Glauben an Wissenschaft und Fortschritt.

Selbst als gegen Ende seines kurzen Lebens – Flaubert starb 1880 mit 58 Jahren –, als Geld und Güter knapp wurden, erzählte er weiter. Und Erzählen heißt bei Flaubert Entlarven von Illusionen. Aber ohne großen Gestus oder Lust an der Denunziation, in brillanter Prosa, an der er tagelang feilte – und der man das wohl gerade deshalb nicht anmerkte. Der Autor – schrieb er in einem seiner Briefe – müsse sein wie Gott in der Schöpfung: unsichtbar und doch allgegenwärtig. Die Konstruktion, die Motive, das Spiel mit Symbolen, Vorahnungen und Rückgriffen verschwinden in der Erzählung. Mit dieser „impersonnalité“, seinem „unpersönlichen“ Stil, mit dem, was die Erzählforschung erlebte Rede nennt, brachte Flaubert den modernen Roman auf den Weg. Er tat dies nicht zuletzt als Akt der Ablehnung dessen, was damals als modern galt. Das lässt sich in Michel Winocks nun auch auf Deutsch vorliegender, monumentaler, selbstbewusst-schlicht mit „Flaubert“ überschriebener Biografie (Hanser, 655 Seiten, 37,10 Euro) en detail nachlesen. Seine Gegenwart, ihre Banalitäten und Dummheiten, die geistige und gesellschaftliche Verwahrlosung, die Flucht in Posen und Phrasen verachtete Flaubert. Auch die zeichnet Biograph Winock – Politologe und Historiker – genau nach: Louis Philippes Bürgerkönigtum, das Kaiserreich des „kleinen Bonapartes“ (das Karl Marx über die Wiederholung historischer Tragödien als Farce philosophieren ließ), die bürgerlichen Revolten.