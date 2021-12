Kindl fixierte mit Sieg in Altenberg ein historisches ÖRV-Weltcup-Triple

Altenberg - Die ÖRV-Aktiven haben am Wochenende Historisches im Weltcup geschafft. Nach den Erfolgen von Madeleine Egle sowie von Thomas Steu/Lorenz Koller im Doppelsitzer feierte am Sonntag auch Wolfgang Kindl in Altenberg einen Sieg und vollendete damit das erstmalige Triple für den österreichischen Rodelverband. Der 33-jährige Kindl feierte ex aequo mit dem Deutschen Max Langenhan seinen achten Weltcupsieg, den ersten seit 2018.