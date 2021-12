Heimpleite bei Prachtwetter in Hochfilzen: ÖSV-Herren-Staffel nur 16.

Hochfilzen - Die österreichischen Biathleten haben auch die zweite Staffel der Weltcup-Saison in Hochfilzen verpatzt. Nach dem 17. Rang in Schweden kamen David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Patrick Jakob am Sonntag in Tirol bei Prachtwetter mit großem Rückstand nicht über Platz 16 hinaus. Den Sieg sicherten sich die Norweger, die in den beiden Einzelrennen in Tirol leer ausgegangen waren. Wie in Östersund gewannen die Skandinavier vor Frankreich und Russland.