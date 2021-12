Haie sind wieder auf ihrem „Vor-Corona-Kurs“

Innsbruck – „Wir sind glücklich mit vier von sechs möglichen Punkten an diesem Wochenende und blicken schon wieder auf die nächsten Spiele voraus“, diktierte HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe nach der Penalty-Niederlage in Villach und vor dem Heimdoppelpack gegen Graz (Freitag) und Dornbirn (21.12.).

Nach sieben Punkten (zuvor 6:3-Heimsieg gegen Znojmo) aus den letzten drei Spielen sind die Haie nach ihrer langen Corona-Pause in der ICE Hockey League definitiv wieder zurück in der Spur. Und das liegt auch daran, dass Goalie Tom Mc Collum in seiner zweiten Saison bei den Innsbruckern das Vertrauen immer mehr zurückzahlen kann. Auf den starken Fangquoten des 32-jährigen US-Amerikaners in Villach (94,9 Prozent) und Laibach (92,6) bauten die Punktegewinne der Haie von hinten nach vorne auf. „Ich habe immer daran geglaubt, dass er in dieser Liga ein starker Rückhalt sein kann“, hält O’Keefe fest.