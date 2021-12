Proteste am kritischen Punkt: Corona-Demos auch in Tirol aggressiver

Durch die Lockdowns mangle es vielen an ekstatischen Erfahrungen, sagt Psychologe Johannes Fischler. Was früher manchen das Clubbing war, seit heute die Demo. „Sozusagen eine Loveparade der Impf-Gegner.“

Innsbruck, Wien – Gellende Schreie und Pfiffe hallen Sonntagnachmittag immer wieder über den Landhausplatz. Tröten, Trommelschläge und Kuhglocken vervollständigen den Lärm. Die Einpeitscher am Rednerpult – darunter FPÖ-Politiker, eine Schülerin, ein Gastronom – leisten ganze Arbeit. Sie wettern gegen die Impfpflicht, fordern eine Abkehr von strengen Hygiene-Regeln, prangern die Corona-Politik an. Tosender Applaus aus der Menge. Auch Familien mit Kindern sind gekommen, viele Jugendliche und junge Erwachsene. Fahnen werden geschwenkt, Plakate hochgehalten. Mit jeder Minute heizt sich die Stimmung weiter auf. Rund 6000 Menschen haben laut ersten Schätzungen der Polizei an der Innsbrucker Demonstration teilgenommen. Es sei zu keinen gröberen Zwischenfällen gekommen, heißt es am Abend.