Angst vor „Pyjama-Revolution“: Wie geht es mit dem Home Office weiter?

Von Anita Heubacher

Innsbruck – Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Weltweit. In den USA ist von der „Great Resignation“, also vom großen Rücktritt die Rede. Menschen schmeißen ihre Jobs hin, riskieren lieber, ein paar Monate arbeitslos zu sein, als Jobs zu machen, die so gar nicht ihren Vorstellungen entsprechen. Unter „Pyjama-Revolution“ versteht man, dass einige in den letzten Monaten aus der Not eine Tugend gemacht haben. Zuerst nach Hause ins Home-Office verbannt, wollen nun viele gar nicht oder zumindest nicht mehr so oft ins Büro zurück.

Das Virus hat die Lust am Arbeiten angegriffen. In Großbritannien fehlen die Lkw-Fahrer, in Tirol vor allem MitarbeiterInnen im Tourismus und in der Pflege. PflegerInnen gehen seit Monaten zum Demonstrieren auf die Straße und fordern eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden pro Woche. Also eine „Pyjama-Revolution“ auch bei uns?

„Ja“, sagt die Vize-Chefin des Arbeitsmarktservice, Sabine Platzer-Werlberger. Noch lasse sich das anhand von nackten Zahlen nicht ablesen, aber die Frage nach flexiblen Arbeitszeiten habe bei den Beratungsgesprächen jene nach dem Gehalt auf die Plätze verwiesen. „Der Fachkräftemangel ist massiv. Betriebe müssen attraktiv sein und flexible Arbeitszeiten anbieten, um im Wettbewerb um die ArbeitnehmerInnen erfolgreich zu sein.“ Die Pandemie habe gezeigt, was alles möglich ist. Die Lust und Laune, so wie in der Generation der Baby-Boomer 60 Stunden pro Woche für die Karriere zu arbeiten, sei enden wollend. „Diese Art von Arbeitseinsatz ist auf dem Rückzug“, meint Platzter-Werlberger.

Mit Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologie beschäftigt sich Kurt Seipel. Er ist der Landessprecher der Expertengruppe Wirtschaftstraining & Coaching. Die Krise habe die Arbeitsmärkte ausgetrocknet. „In der Krise wechselt kaum jemand seinen Job.“ Covid habe die ArbeitnehmerInnen zutiefst verunsichert. „Routine ist jetzt gefragt. Außerdem haben viele das Gefühl, durch den Umstieg auf das Home-Office eine Anpassungsleistung vollbracht zu haben.“ Das lasse die Lust auf etwas Neues sinken. Seipel rechnet damit, dass die Arbeitszeiten in Richtung Vier-Tage-Woche gehen werden. „Viele arbeiten jetzt bereits viereinhalb Tage.“ Studien hätten gezeigt, dass ohnehin 30 Prozent der Arbeitszeit für „sinnlose Dinge“ verwendet würden. Der Sprung zur Vier-Tage-Woche ist also laut Seipel ein kleiner.

Eine Facette der Arbeitszeitverkürzung ist die 35-Stunden-Woche. Die Diskussion darum ist in der Tiroler Landespolitik längst angekommen. In der ÖVP hält Wirtschaftssprecherin Cornelia Hagele eine 35-Stunden-Woche für „schlicht und einfach nicht umsetzbar“. Alle Branchen würden händeringend Personal suchen, Aufträge könnten teils nicht mehr bewältigt werden. Um eine 35-Stunden-Woche einzuführen, brauche es eine massive Entlastung des Faktors Arbeit.

Anders sieht es der Koalitionspartner. Wirtschaftssprecher Georg Kaltschmid von den Grünen spricht sich klar für eine Arbeitszeitreduktion aus. „Die 35-Stunden-Woche wird sich durchsetzen. Das ist nur eine Frage der Zeit.“ Es brauche eine gute Vorbereitung und eine stufenweise Einführung. Was den Lohn betrifft, sei es wichtig, „dass es zu einem vollen Einkommensausgleich kommt“.

Die SPÖ ist für eine generelle Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Damit könne die vorhandene Arbeit auf mehr Menschen gerechter verteilt werden, meint SPÖ-Chef Georg Dornauer. „Jede industrielle Revolution hat zu höherer Produktivität geführt, die in der Folge in eine generelle Arbeitszeitverkürzung umgesetzt werden konnte.“ Die Digitalisierung mache eine Arbeitszeitverkürzung möglich.

Wenig Freude mit der Diskussion um eine generelle 35-Stunden-Woche hat die FPÖ. Eine solche sei derzeit fehl am Platz, meint FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Zuerst müsse an Stellschrauben wie am Lohnniveau gedreht werden. „Für gewisse Berufsgruppen wie in der Pflege kann eine 35-Stunden-Woche jedoch sinnvoll sein.“

Sowohl mit einer 35-Stunden-Woche als auch mit einer Vier-Tage-Woche kann sich Liste-Fritz-Obfrau Andreas Haselwanter-Schneider anfreunden. „Wir sind dafür, überall dort, wo es möglich ist.“ Es sei ein Mittel, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. „Besonders im Tourismus und der Pflege werden das die Modelle der Zukunft sein.“