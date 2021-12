Die gute Geschichte: „Seh’ an seinen Augen, was er will“

Am Küchentisch in ihrer kleinen Kufsteiner Wohnung verbringen Helmut und Josefine mit Spielen oder beim Lesen gemeinsam viel Zeit.

Kufstein – Kein Wort. Helmut, 54 Jahre alt, spricht nicht. Er ist behindert, lebt mit seiner Mutter Josefine Löffler in einer kleinen Wohnung in Kufstein. Seit vielen Jahren sorgt sie für ihren Sohn – aufopferungsvoll, die eigenen Bedürfnisse stets hintanstellend. Selbst in schweren Zeiten, die es oft genug gab, hat Löffler nie die Zuversicht verloren. Allein durch positives Denken, wie die 83-Jährige immer wieder betont. „Wir sind zufrieden. Mit genügend Willen ist alles zu schaffen.“

Helmut sitzt lächelnd hinter dem Küchentisch, blättert in einer Zeitschrift. Plötzlich murrt er, wird unruhig, schaut finster zu seiner Mutter. „Ich seh’ an seinen Augen, was er will“, sagt Löffler. Nur mit Blicken kommuniziere sie mit ihrem Bub. Über die Jahrzehnte hat sich das so eingespielt. Sie holt einen Lego-Baustein aus ihrer Hosentasche. „Den hat er gern“, erklärt sie und gibt ihn ihm in die Hand. Der 54-Jährige spielt etwas damit und langsam kehrt ein Lächeln in sein Gesicht zurück.