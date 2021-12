Von bitteren Erinnerungen und der Hand Gottes

Darsteller Filippo Scotti erhielt für diese Rolle in Venedig den Marcello-Mastroianni-Nachwuchs-Preis. Sein Fabietto ist ein orientierungsloser Jugendlicher, der im autobiografischen Rückspiegel des Autoren-Regisseurs Sorrentino langsam zum potentiellen Filmemacher wird. Zunächst hat er aber die Frauen im Kopf, vor allem seine fesche Tante Patricia, die sich nicht nur in seinen feuchten Träumen gerne nackt präsentiert, aber auch unter einem gewalttätigen Ehemann zu leiden hat. Sie ist nur eine von vielen seltsamen Figuren in dieser „Famiglia“, die Sorrentino in seinen persönlichen Erinnerungsfilm packt. Da gibt es die fluchende Oma, die im Pelzmantel Ricotta in sich hineinstopft, den Verehrer der dicken Tante, der mit einer elektronischen Sprechhilfe Backrezepte referiert, oder die arrogante verwitwete Baronesse in der Wohnung oberhalb, die Fabio einiges beizubringen hat. Und beim Fußball-Finale sitzt dann das ganze Haus am Balkon und jubelt den blau-weißen Helden zu.