Jan Böhmermann: „Österreich ist ein liebenswertes Versuchslabor“

Köln – Wer eine Berufsbezeichnung für Jan Böhmermann sucht, landet zumeist bei „Satiriker“ oder „Moderator“. „Musiker“ jedenfalls fällt den meisten nicht zuerst ein, was seltsam ist. In seinem „ZDF Magazin Royale“ singt Böhmermann regelmäßig mit Hingabe, begleitet von seinem Rundfunk-Tanz-orchester Ehrenfeld. Und der Clip, in dem er vor Jahren mal „Ich hab Polizei“ rappte, hat mittlerweile mehr als 37 Millionen Aufrufe bei Youtube. In etwas mehr als einem Jahr will Böhmermann seine musikalische Seite nun auf der Bühne zeigen – seine Tour startet in Österreich, ein Land, zu dem er eine spezielle Beziehung hat, wie er im Interview erzählt.