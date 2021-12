Tourismus-Lage, Arbeitnehmer und Budget-Streit in Innsbruck: Das war „Tirol Live"

Tirols Gewerkschaftsvorsitzender Philip Wohlgemuth kämpft derzeit an allen Fronten: Ob im Pflegebereich, bei der Impfpflicht oder wenn es um 3G am Arbeitsplatz geht. Am Montag sprach er bei „Tirol Live“ über die Situation von Tirols Arbeitnehmern und die Stimmung wegen der geplanten Impfpflicht.

„Wir stehen parat, der Tisch ist gedeckt“. Optimistisch gab sich ÖVP-Nationalrat, Wirtschaftsbundobmann und Seilbahnsprecher Franz Hörl im Gespräch bei „Tirol Live“. Die Politik sei ob der versprochenen Öffnung am 12. Dezember am Prüfstand gestanden. Ein Dank gelte dabei dem Landeshauptmann.

Etwas anderes als Optimismus bleibe derzeit auch nicht übrig, so Hörl zur unsicheren Lage im Wintertourismus. „Eine Wintersaison in Tirol macht mit fünf Milliarden wesentlich mehr aus als ein ganzes Landesbudget. Diese haben wir im letzten Jahr verloren. Wir stehen mit dem Rücken an der Wand.“ „Ein Lockdown nach dem anderen kann nicht die Lösung sein“, so Hörl. „Die Schweizer machen’s vor.“