Doch nicht Liverpool: Salzburg spielt im Achtelfinale gegen die Bayern

Nyon – Ein Hammerlos war für Salzburgs Champions-League-Fußballer schon vor der Auslosung quasi fix, seit Montag ist es amtlich. Für die erstmals unter den besten Sechzehn Europas vertretenen "Bullen" gibt es im Achtelfinale ein Wiedersehen mit Bayern München. Wie die Wiederholung der Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon ergab, trifft Österreichs Serienmeister auf den deutschen Rekordmeister.

Spieltermine: Hinspiele am 15./16./22./23. Februar, Rückspiele am 8./9./15./16. März.

Die Pannenauslosung inklusive Wiederholung bescherte David Alaba ein Duell mit Lionel Messi. Die Achtelfinal-Auslosung am Montag in Nyon ergab im zweiten Versuch das Schlagerspiel zwischen Rekordchampion Real Madrid mit dem ÖFB-Star und dem französischen Star-Ensemble um Messi, Neymar und Kylian Mbappe.

Die Hinspiele finden am 15./16. bzw. 22. und 23. Februar statt, die Rückspiele am 8./9. bzw. 15./16. März. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 in St. Petersburg. (APA, TT.com)