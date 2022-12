Damit die Weihnachtspost rechtzeitig am 24. Dezember unter dem Christbaum liegen kann, muss sie fristgerecht verschickt werden. Hat man sich an die Fristen gehalten, das Paket kommt aber trotzdem nicht an, hat man als Käufer Rechte. Im Folgenden ein Überblick, welche Fristen gelten, und was man tun muss, wenn Pakete verloren gehen.