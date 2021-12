Gut zu wissen: Wie die PCR-Gurgeltests in Tirol funktionieren

Plus

Die Registrierung für die PCR-Gurgeltests in Tirol ist seit heute möglich. Die Gurgeltests können in 40 miniM-Filialen sowie 145 Baguette-Filialen und in 167 Interspar-, Eurospar- und Spar-Filialen abgeholt werden. In den Bezirken Innsbruck-Land und Innsbruck-Stadt stehen die Tests voraussichtlich ab Freitag zur Verfügung – in allen anderen Bezirken voraussichtlich bereits ab Mittwoch.