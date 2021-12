Betrieb von Mozartkugel-Hersteller Salzburg Schokolade wird fortgeführt

Salzburg – Der Betrieb des Süßwarenherstellers Salzburg Schokolade – der unter anderem auch die originalen Mozartkugeln produziert – wird fortgeführt. Das teilte der KSV1870 am Montag in einer Aussendung mit. Beschlossen wurde die Fortführung des Unternehmens mit Sitz in Grödig (Flachgau) demnach in der ersten Gläubigerversammlung, die am Montag beim Landesgericht Salzburg stattfand.