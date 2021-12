Drei Verletzte bei Rangelei auf Parkplatz in Angath, 37-Jähriger festgenommen

Angath – Ein blutiges Ende hat am Sonntagabend eine Auseinandersetzung unter Lkw-Fahrern auf dem Autobahn-Parkplatz in Angath genommen. Laut Polizei gingen die drei stark betrunkenen Männer gegen 21.30 Uhr aufeinander los – warum, ist nicht bekannt. Ein Messer soll auch im Spiel gewesen sein.

Im Zuge der Rangelei erlitt ein 43-Jähriger eine tiefe Schnittwunde am rechten Handgelenk, ein 37-Jähriger wurde am rechten Daumen erwischt. Ein 36-Jähriger wies eine stark blutende Verletzung am Hinterkopf sowie eine tiefe Schnittwunde oberhalb seines rechten Knies auf. Als die Polizei eintraf, saß er in seiner Lkw-Fahrerkabine. Er und der 43-Jährige wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht.