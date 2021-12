Mils bei Hall – In Mils kam es am Montag in einem Stadtbus offenbar zu mehreren Übergriffen. Eine Österreicherin (70) berührte laut Polizei gegen 12.45 Uhr dort ein Mädchen unsittlich. Vermutlich war sie nicht das einzige Kind, der das passierte. Die Polizei bittet weitere Opfer, sich bei der Polizeiinspektion Hall (059133/7110) zu melden. (TT.com)