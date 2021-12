Orden und Verdienstkreuz: Stadt Innsbruck ehrte Didi Constantini

Trübsal blasen, aufgeben oder gar in Selbstmitleid verfallen war nie sein Credo. Didi Constantini war das Synonym für pure Lebensfreude, ewigen Optimismus und hohe Fußball-Kompetenz. Wenn der gebürtige Innsbrucker einen Raum betrat, stieg der Stimmungspegel automatisch. Mit seinem einnehmenden Lachen und seiner sich nie verändernden Erdigkeit allen gegenüber waren es erfrischende Begegnungen in der Glitzerwelt des Sports. Waren deshalb, weil sich Didis Welt in den letzten Jahren drastisch verändert hat. Umspielte der „Sonnyboy“ sowohl in seiner Karriere als Fußballer als auch danach als Trainer locker und souverän alle Hindernisse, führt er gegenwärtig einen schier aussichtslosen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner. Doch gestern hatte die gnadenlose Demenz kurzzeitig Pause, tapfer stapfte der 66-Jährige die Stufen im Stadtturm in den Bürgersaal hinauf, um noch einmal an der Seite seiner Familie und ehemaliger Weggefährten im Mittelpunkt einer Ehrung zu sitzen. Das Sportehrenzeichen und das Verdienstkreuz der Stadt Innsbruck wurden dem Ex-ÖFB-Teamchef und ehemaligen Wacker-Profi vom Bürgermeister verliehen. Eine mehr als verdiente Auszeichnung für einen ebenso liebenswerten wie kompetenten Botschafter des Fußballs.