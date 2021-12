Sportehrenzeichen und das Verdienstkreuz der Stadt Innsbruck für Constantini

„Es gibt auch in schwierigen Zeiten schöne Augenblicke“, so leitete BM Georg Willi bei seiner einfühlsamen Rede für einen besonderen Ehrengast im Alten Rathaus treffend ein. Didi Constantini wurde am Montag ausgezeichnet. Zusammen mit dem Bürgermeister überreichte auch Sportstadträtin Elisabeth Mayr das Sportehrenzeichen und das Verdienstkreuz der Stadt.