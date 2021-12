Neues Kolleg der HTL Jenbach kommt gut an

Jenbach – Mit breitem Lächeln, einem Ingenieurstitel und guten Zeugnissen in der Hand schlossen kürzlich die ersten Absolventen in der HTL Jenbach das neue – und in Westösterreich einzigartige – Kolleg für Energie- und Gebäudetechnik ab. Die ersten elf Absolventen kommen aus der Praxis und haben die dreijährige, berufsbegleitende Ausbildung mit Bravour gemeistert, wie Studiengangskoordinator Mario Karner weiß. Auch Maturanten sind am Kolleg willkommen. Anmeldungen fürs nächste Jahr sind schon möglich. (TT)