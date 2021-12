Marc Pircher gibt am Freitag vor der Annasäule Gulasch aus

Innsbruck, Wattens – Am Freitag lädt der Benefizverein Reini Happ und Freunde zu einer großen Benefizveranstaltung zugunsten obdachloser Menschen in Tirol: Von 11 bis 15 Uhr werden vor der Annasäule gegen freiwillige Spenden Gulasch mit Semmel, dazu Kekse und Tee ausgegeben. Und zwar mit prominenter Unterstützung: Von 11 bis 13 Uhr ist Marc Pircher am Stand im Einsatz – alle, die spenden, erhalten eine handsignierte CD kostenlos. Auch Bischof Hermann Glettler, Soziallandesrätin Gabriele Fischer oder LA Georg Dornauer werden vor Ort sein. Ziel sei, 100 Pakete mit haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Mützen, Socken und Handschuhen an die Betroffenen zu übergeben, erklärt Happ.

Am Sonntag, den 19. Dezember, sammelt der Benefizverein dann haltbare Lebensmittel für Bedürftige in Tirol – von 14 bis 16 Uhr am Dez-Parkplatz Ost in Innsbruck und beim MPreis Salzburger Straße in Wattens. (TT)