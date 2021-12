Außerfernerinnen bauen Schule in Nepal

Das „Klassenzimmer“ ist an Tristesse nicht zu überbieten. Jetzt sollen die Kinder in Namuje eine ordentliche Schule bekommen.

Reutte, Namuje – Die Außerferner Hilfsinitiative „Schulkinder Nepal“ hat ein neues Projekt in Arbeit. In Namuje, einem abgelegenen Dorf im Arun-Tal im Nordosten von Nepal, soll eine Schule für 72 Kinder hergerichtet werden. „An sich gibt es dort eine Schule, zumindest nennen es die Einheimischen so. Aber es gleicht wohl eher einem Stall“, weiß Ulrike Jäger, Kopf der Außerferner Hilfsinitiative, und fügt hinzu: „Die Wände sind nicht verputzt, Dach und Fenster mehr als desolat. Auch Boden gibt es in dem Gebäude keinen.