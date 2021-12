Die gute Geschichte: Aus Fremden wurden Freundinnen

Heuer im Frühjahr hat Josi maturiert und wie jeder junge Mensch hat sie sich die Frage gestellt, wie es nun weitergeht. Für die junge Deutsche war klar, dass sie sich sozial engagieren will. Ein europäisches Freiwilligenjahr sollte es werden, abgewickelt über den European Solidarity Corps. „Dass ich die Chance habe, mich mit humanitärer Hilfe auseinanderzusetzen und zum europäischen Solidaritätsgedanken beizutragen, hat mich angesprochen. Und dass ich nun in den Bergen gelandet bin, gefällt mir besonders gut, weil ich die Berge liebe“, meint Josi. Mittlerweile unterstützt sie schon seit Wochen das Rotkreuz-Team im Migrations- und Gesundheitsbereich und fühlt sich dort angekommen.

Das ist auch Tulin. Ihre Familie hat Syrien 2015 verlassen müssen, „weil wir dort nicht mehr in Freiheit und Sicherheit leben konnten“, sagt sie. Ihre Reise hat in Tirol geendet und in ihrer zweiten Heimat haben sie und ihre Familie mittlerweile Fuß gefasst. Tulin war es ein Anliegen, die Erfahrungen, die sie gemacht hat, weiterzugeben. Also engagiert auch sie sich ehrenamtlich.