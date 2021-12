NEOS streben ein neues „Wunder von Wörgl“ an

Wörgl – In mehr als 15 Gemeinden werden die NEOS bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2022 in Tirol antreten. „Wir rechnen mit einem Einzug in alle Gemeinderäte“, zeigt sich Landessprecher LA Dominik Oberhofer überzeugt. Wobei man mit Birgit Obermüller in Kufstein und Christoph Huber in Wörgl besonders optimistisch „auf den Bürgermeistersessel schielt“. Letzterer präsentierte gestern mit Hannelore Sanoll, Christina Islitzer, Christian Held und Julia Gütter-Huber seine Kandidaten an forderster Listen-Front.