Schnörkelloses Bugdet in Kufstein: Ein Voranschlag ohne Wahlzuckerl

Kufstein – Die ersten Zahlen zum Kufsteiner Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2022 sorgten da und dort für erhöhten Blutdruck in der Kommunalpolitik. Die Finanzabteilung sprach von einem „Fehlbetrag von sieben Millionen Euro“. Bürgermeister Martin Krumschnabel konnte aber vor Wochen Entwarnung geben und mit dem nun vorliegenden Voranschlag für das Jahr 2022 sollen sogar Schulden abgebaut werden. „Bereits im Jahr 2021 ist es gelungen, die im Budget noch vorgesehenen zusätzlichen Schulden nicht aufzunehmen und stattdessen 2,5 Mio. Euro an alten Schulden zu tilgen“, teilt der Stadtchef mit. Eine ähnliche Vorgangsweise sei auch für das Jahr 2022 geplant, „sodass bei einem guten Verlauf des nächsten Haushaltsjahres die Stadt Kufstein am Ende des Jahres mit noch weniger Schulden dastehen könnte und für weitere Großvorhaben im Bereich des Bildungssektors gewappnet ist“, sagt Krumschnabel.