Tourismus-Start verlief sanft: Eine Wintersaison „auf sehr dünnem Eis“

Innsbruck, Sölden, Wien – Ja, die ersten Gäste haben gestern wieder eingecheckt, schildert Angelika Falkner, Chefin des Hotels Central in Sölden. Die Freude darüber ist groß: „Wir sind wahnsinnig froh, dass wir offen haben dürfen, werden uns an alle Vorgaben halten und hoffen auf eine gute Saison“, sagt Falkner. Über Weihnachten sehe es noch nach einem verhaltenen Geschäft aus, über Silvester gebe es aber schon mehr Buchungen, wenngleich die Auslastung natürlich nie an ein normales Jahr herankomme, so die Hotelchefin. Aber das (Re-)Opening „hat den so wichtigen Optimismus zurückgebracht“, betont auch Tourismusobmann Mario Gerber. Der Start verlaufe sanft, „in etwa wie normalerweise Ende November“. Nur, dass jetzt eben bereits Mitte Dezember ist. In Richtung Weihnachten gebe es also noch viel Aufholpotenzial. Für Silvester erwarte er sich – wie alle Branchenvertreter – eine Ausnahmeregelung für die 23-Uhr-Sperrstunde. Grundsätzlich wolle man nun „tolle Bilder kommunizieren“, in der Hoffnung, dass die Nachfrage weiter steige, sagt Gerber.