Neues Siedlungsprojekt: Leistbares Wohnen am Hausstattfeld in Kitzbühel

Kitzbühel – Der Immobilienmarkt in Kitzbühel ist angespannt wie in kaum einem anderen Ort in Tirol. Wenn Grundstücke um Millionen Euro verkauft werden, können Einheimische nicht mitmischen. Schon seit Jahren versucht die Stadt Kitzbühel mit so genannten Siedlergründen entgegenzuwirken. Ein Vorzeigeprojekt war hier die Siedlung Sonngrub. Nun schafft die Stadt Kitzbühel erneut Flächen für Einheimische.