Auf echten Rumms folgt ein verbaler: Hitzige Debatte nach Bahnunfall in Pflach

Der Bahnunfall löste eine hitzige Debatte in Pflach aus.

Pflach – Freitagnachmittag war im „neuen“ Pflacher Siedlungsgebiet Innerwand ein lauter Knall zu hören. Ein Lkw-Fahrer hatte, wie berichtet, einen Zug der Außerfernbahn übersehen und war mehr als unsanft von den Geleisen geräumt worden. Der Fahrer, der das demolierte Fahrzeug noch selbst verlassen konnte, wurde verletzt ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. Nicht der einzige Unfall in den letzten Monaten. Von der Hauptstraße aus gesehen ist im „Rückraum“ der Bahngeleise in den vergangenen Jahren ein großes Siedlungsgebiet entstanden – die Querungen an mehreren Pflacher Bahnübergängen haben dementsprechend stark zugenommen.