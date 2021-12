Vom Paradies auf den Teller: Drei einfache und schnelle Bratapfel-Rezepte

Kaum ein Bratapfel schmeckt so gut wie jener aus Omas Zeiten. Stundenlang am Holzofen vor sich hin bratend, schrumpelig, saftig und mit betörendem Röstaroma ist der Weihnachtsklassiker ohne viel Schnickschnack nach wie vor die Nummer eins. Aber es gibt zumindest Alternativen aus den modernen Backöfen, die absolut mithalten können.

Am besten schmeckt der Ofenapfel, wenn er aus säuerlichen Apfelsorten wie Boskop, Jonagold oder Cox Orange zubereitet wird. Entkernt werden Boskop und Co. am besten mit einem Apfelausstecher. Dabei sollte man aber darauf achten, die Unterseite des Apfels nicht zu beschädigen, damit die Füllung nicht aus dem Bratapfel herausläuft.