G7-Gipfel Ende Juni 2022 wieder auf Schloss Elmau in Bayern

München – Der nächste G7-Gipfel wird vom 26. bis zum 28. Juni 2022 auf Schloss Elmau in Bayern abgehalten. An diesen Tagen wolle der Bund den Gipfel wieder dort ausrichten und man freue sich "sehr auf die ganze Welt, die dann nach Bayern kommt", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München.