44-Jähriger bei Streit in Kössen mit Pfefferspraypistole verletzt

Kössen – Bei einem Streit mit einem anderen Mann ist am Montagabend in Kössen ein 44-Jähriger verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. Der Mann war demnach gegen 22.20 Uhr zunächst in einem Lokal mit dem 28-Jährigen aneinander geraten, bevor sich die Auseinandersetzung auf den Parkplatz verlagerte. Der 28-Jährige zog dort plötzlich eine Pfefferspraypistole, richtete sie auf seinen Kontrahenten und drückte zwei Mal ab.