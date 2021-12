Ermittlungen gegen Ordensgemeinschaft von Mutter Teresa

Die Ordensgemeinschaft der Missionarinnen der Nächstenliebe war 1950 von der inzwischen verstorbenen Mutter Teresa gegründet worden. Die aus dem heutigen Nordmazedonien stammende katholische Nonne lebte die meiste Zeit ihres Lebens in Kolkata und wurde für ihren Einsatz in den Armenvierteln im Jahr 1979 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Seit 2016 wird sie in der römisch-katholischen Kirche als Heilige verehrt. Ihre Tätigkeit ist nicht unumstritten. Kritiker bemängeln etwa, dass sie eigenen Aussagen zufolge der Missionierung den Vorrang for der humanitären Hilfe eingeräumt hatte.