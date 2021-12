Gibbon-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn ertrunken

Wien – Ein Gibbon-Jungtier ist vergangene Woche im Tiergarten Schönbrunn in Wien ins Wasser gefallen und ertrunken. Das berichtete der Zoo auf seiner Facebook-Seite. "In den 20 Jahren, in denen wir die Gibbons auf der Affeninsel halten, ist so ein Unglück noch nie vorgekommen", hieß es in der Stellungnahme.