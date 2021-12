Maltas Parlament billigt Konsum von Cannabis

Valletta – Malta steht kurz davor, als erstes EU-Land die Verwendung, den Kauf und den Anbau von Cannabis für den Freizeitkonsum zu erlauben. Das Parlament des kleinsten EU-Mitgliedstaates billigte dazu am Dienstagnachmittag ein entsprechendes Gesetz. Staatspräsident George Vella muss die Norm noch unterschreiben, was laut Innovationsminister Owen Bonnici in den kommenden Tagen geschehen soll. Zudem sollen Cannabis-Delikte aus den Strafregiestern gelöscht werden.

In der EU wird auch in anderen Staaten über eine Legalisierung von Cannabis debattiert. Deutschlands neue Ampel-Koalition will auf Bundesebene Cannabis für Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften zugänglich machen. In Italien diskutiert die Politik derzeit über eine Freigabe des Cannabis-Anbaus zu Hause für private Zwecke. Ein Referendum steht zudem in Aussicht. Auch Luxemburg will den privaten Anbau und Konsum der Droge legalisieren. (dpa)