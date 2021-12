Leader Bayern fertigte Stuttgart auswärts mit 5:0 ab

© via www.imago-images.de

Stuttgart – Bayern München hat sich zum Auftakt der 16. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga mit dem sechsten Pflichtspielsieg in Folge weiter von der Konkurrenz abgesetzt. Der Champions-League-Achtelfinal-Gegner von Red Bull Salzburg fertigte ohne ÖFB-Star Marcel Sabitzer den VfB Stuttgart auswärts mit 5:0 ab und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Borussia Dortmund auf neun Punkte aus. Die Dortmunder sind erst am Mittwoch gegen Greuther Fürth im Einsatz.