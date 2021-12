Fußgängerin in Oetz von Auto erfasst und verletzt

Oetz – Eine Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag in Oetz von einem Auto erfasst worden. Ein 71-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Ötztal Straße von Tumpen kommend talauswärts. In Oetz wollte er nach links auf einen Parkplatz abbiegen, musste aber verkehrsbedingt anhalten. Als der Gegenverkehr vorbei war, bog der Mann ab.