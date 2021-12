Öl am Herd zurückgelassen: Küche brannte in Reith

Reith im Alpbachtal – Zu einem Küchenbrand kam es am Dienstag in Reith im Alpbachtal. Laut Polizei verließ eine 37-Jährige gegen 13 Uhr ihr Haus. Zuvor hatte die Frau in ihrer Küche einen Topf mit Speiseöl erhitzt und wohl vergessen, die Herdplatte wieder auszuschalten. Das Öl fing Feuer und setzte die Küche in Brand.