Aktionsplan für EU-Bahnverkehrsnetz im Rahmen des Green Deal

Mit den heutigen Vorschlägen würde die Mobilität der EU auf den Weg in eine nachhaltige Zukunft gebracht, hielt der für den Green Deal zuständige EU-Kommissar Frans Timmermans am Dienstag fest. Schnellere europäische Bahnverbindungen, verbesserte Fahrgastrechte, die Unterstützung der Städte bei Ausbau und Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und der Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer sowie die bestmögliche Nutzung von Lösungen für intelligentes und effizientes Fahren seien die Zutaten.

Verkehrskommissarin Adina Vălean erläuterte die Vorschläge der EU-Kommission für höhere Standards beim Transeuropäischen Verkehrskernnetz (TEN-V). Diese sehen die "Förderung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs und die Einbindung der Multimodalität sowie einen neuen Nord-Süd-Korridor in Osteuropa vor". Mit der Richtlinie für intelligente Verkehrssysteme setze die EU auf digitale Technologien und die gemeinsame Nutzung von Daten. "Wir wollen das Reisen in der EU für Fahrer, Fahrgäste und Unternehmen gleichermaßen effizienter – und sicherer – machen", sagte Vălean in einem Statement. ."

Greenpeace Österreich begrüßt die Vorhaben der EU-Kommission grundsätzlich, jedoch reiche es für eine Verkehrswende nicht aus, nur in die Bahn zu investieren. "Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen beispielsweise Kurzstreckenflüge verbieten, wenn es eine Bahnalternative in unter sechs Stunden gibt," so der NGO-Verkehrsexperte Herwig Schuster. Eine kürzlich von Greenpeace veröffentlichte Studie komme zum Ergebnis, dass bereits jetzt rund ein Drittel der Kurzstreckenflüge in Europa durch Züge unter sechs Stunden ersetzt werden können. (APA)