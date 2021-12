Imster Tourismus: Konzentration auf den Sommer

Imst – Der Imst Tourismus sieht seine besonderen Stärken vor allem im Sommer, wie auch bei der Jahreshauptversammlung betont wurde. Unter dem Motto „Stark im Sommer – Stark in Zukunft“ sind es daher die Bereiche Wandern, Radfahren und Klettern, in denen die großen Chancen gesehen werden. Dementsprechend werden bei den Projekten des TVB für das Jahr 2022 Schwerpunkte gesetzt. So soll etwa ein Trail Center im Strader Wald bei Tarrenz entstehen, ein Bike-Trail ist auch im Bereich Roppen sowie beim neuen geplanten Spielplatz in Nassereith angedacht, berichtete TVB-GF Thomas Köhle.