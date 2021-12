Innsbrucker Brandstifterin in Anstalt eingewiesen

Im März und im Mai hieß es für die Innsbrucker Feuerwehr heuer „Einsatzort Mozartstraße“. Zweimal handelte es sich um eine Zündlerei durch die gleiche Täterin. Eine 56-jährige Mitbewohnerin hatte sich dazu hinreißen lassen – allerdings nicht, weil es sich bei der alleinstehenden Frau um eine Pyromanin gehandelt hätte. „Hier geht es um eine Kranke und nicht um eine Kriminelle!“, umriss es gestern am Landesgericht sohin Verteidiger Adolph Platzgummer. Sechs Monate verbrachte seine Mandantin bereits in Untersuchungshaft – zwölf Monate bis zehn Jahre Haft drohten ihr für Brandstiftung. Angezündet hatte die Frau Kleidung im Keller und den Kunststoffefeu am Nachbarbalkon. Kleine Ursache, große Wirkung: Die Florianijünger mussten mit Atemschutz anrücken und Hausbewohner evakuieren. Im Prozess beteuerte die Frau ihre Scham: „Ich hatte mir nie gedacht, jemals kriminell zu werden!“ Gerichtspsychiater Reinhard Haller zeichnete jedoch eine behandlungsbedürftige instabile Persönlichkeitsstörung, welche aus einer depressiven Anpassungsstörung und der Gewöhnung an Benzodiazepin-Beruhigungsmittel resultiere. Aufgrund der an sich unbegründeten Wiederholungstat bestehe weiter Gefährlichkeit. Staatsanwältin Christine Knapp-Brucker forderte ein generalpräventives Zeichen für eine zweifache Brandstiftung. 18 Monate Haft kombiniert mit einer Anstaltseinweisung ergingen nicht rechtskräftig.