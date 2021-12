Die gute Geschichte: Spenden aus Tirol für eine gesunde Jause in Bolivien

Scaramba – Andere Länder, andere Sitten, heißt es in einem Sprichwort. Manche Dinge sind allerdings überall auf der Welt gleich. Zum Beispiel, dass Schulen mithelfen, Kindern Wissen über gesunde und regionale Nahrungsmittel zu vermitteln. Damit das möglich wird, braucht es zahlreiche helfende Hände und Organisation im Vorfeld. So auch in Sacamba, einer Stadt in Bolivien: Was bei uns Äpfel und Vollkornbrot sind, sind hier Kartoffelbrot und regional produzierte Tumbofrüchte. Diese bis zu 14 Zentimeter langen Früchte stammen aus den tropischen und subtropischen Gebieten Lateinamerikas und sind mit der Passionsfrucht verwandt. Im Bezirk Sacaba werden sie vielfach in kleinbäuerlichen Betrieben angebaut und bei Marktständen oder neben Straßen verkauft. „Ihre Produkte auf den Markt zu bringen, ist für die Bäuerinnen und Bauern sehr aufwändig!“, erzählt Eduardo Vasquez Uriona, Geschäftsführer von Yachay Chhalaku, der lokalen Partnerorganisation von Bruder und Schwester in Not.