Höchststand bei Corona-Patienten: Leistungen an Klinik Innsbruck weiter reduziert

Innsbruck – Der Nachzieheffekt von täglich mehr als 1000 Corona-Infektionen aus den vergangenen Wochen hält auf den Intensivstationen in den Tiroler Spitälern an. Zwar geht die Anzahl der stationär aufgenommenen Patienten zurück, in Tirol waren es am Dienstag 238. Zugleich sind drei weitere Personen mit oder an Corona verstorben. Auf den Intensivstationen müssen aktuell jedoch 72 Personen versorgt werden. An der Innsbrucker Klinik sind es mittlerweile 42, damit wurde der Höchststand seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 erreicht.